＜第66回日本レコード大賞＞◇30日◇東京・新国立劇場3人組バンドMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が大賞を獲得し、昨年の「ケセラセラ」に続く連覇を果たした。2年連続の受賞は史上9組目で、17年、18年に大賞に輝いた乃木坂46以来。令和になって初の連覇となった。名実ともに令和の国民的バンドとなった。発表の瞬間、ボーカル＆ギター大森元貴（28）ギター若井滉斗（28）キーボード藤澤涼架（31）は身を寄せ合い、喜びをかみし