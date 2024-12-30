2021年に現役を引退した、元プロ野球選手の斎藤佑樹さん（36）。今年は、『news every.』のキャスターに就任、さらに野球場づくりや、株式会社ライブドアの取締役兼CIOに就任するなど、様々な挑戦を続けています。そんな斎藤さんにインタビューし、それぞれの活動への思いや、自身のネクストキャリアについて話を伺いました。――3月末から『news every.』のキャスターに就任し、約9か月たちましたが、いかがでしょうか？最初やら