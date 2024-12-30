All About ニュース編集部は11月13日〜12月12日、全国の10〜70代の男女265人を対象に「2024年秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は「秋ドラマ出演の好きな女性俳優」のランキングを紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：松本穂香（『嘘解きレトリック』）2位は、『嘘解きレトリック』（フジテレビ系）に出演している松本穂香さんです。松本さんは、2015年に短編映画『MY NAME』で俳優