デイリーウエアおよびヨガウエアを手掛けるレディースブランド｢emmi(エミ)｣は、グローバルスポーツブランド｢PUMA(プーマ)｣との別注モデルを1月1日(水)12:00にemmiのオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEで発売、1月2日(木)から順次emmi全国直営店舗にて発売いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 PUMAの大人気モデルMORPHICの別注第2弾 価格:11,000円(税込) ランニングシューズ