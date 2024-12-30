第13回クイーンズクライマックスの優勝戦に進んだ遠藤エミ＝ボートレース蒲郡ボートレースの第13回クイーンズクライマックス（プレミアムG1）は30日、愛知県のボートレース蒲郡でトライアルの2レースなどが行われ、遠藤エミ（滋賀）ら得点上位の6人が31日の優勝戦に進んだ。第11レースは地元の細川裕子（愛知）がまくって1着。2着を死守した渡辺優美（福岡）、4着の三浦永理（静岡）とともに進んだ。第12レースは2コースの海