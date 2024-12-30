IOCのバッハ会長【ベルリン共同】国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長は30日、新年に向けたメッセージ動画を公開し「戦争や紛争が増加する困難な時代において、これまで以上に五輪の価値観が必要とされている。平和的な大会で世界を一つにできる、唯一のイベントだ」と改めて意義を強調した。今夏のパリ五輪は史上初めて出場枠の男女同数が実現したことなどを挙げ「まさに新時代の五輪だった」と総括。来年にサウジアラ