「第６６回輝く！日本レコード大賞」が３０日、東京・新国立劇場で行われ、特別功労賞に小澤征爾さん、中山美穂さん、西田敏行さんらが選出。司会を務めた女優の川口春奈が、西田さんに言及する場面があった。西田さんは日本レコード大賞で司会を務めた経験もある。番組では「もしもピアノが弾けたなら」が放映された。ドラマで共演経験もある司会の川口は「本当に優しくさせていただいて、俳優としても大先輩ですし、心より尊