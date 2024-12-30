「第６６回輝く！日本レコード大賞」が３０日、東京・新国立劇場で行われ、優秀作品賞に選出された５人組ガールズグループ「ＮｅｗＪｅａｎｓ」をはじめとする、Ｋ―ＰＯＰグループらも多く出演した。この日は優秀作品賞を受賞したＮｅｗＪｅａｎｓのほか、新人賞に「ＩＬＬＩＴ」、特別賞に「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ」、特別国際音楽賞に「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」が選ばれるなど、Ｋ―ＰＯＰ勢の活躍も