極上の絶景に変わる優秀な社員が定時で帰るのはデートのため？ いいえ、違う理由があるんです！／晩酌の流儀（1）2022年に栗山千明さん主演で放映された、飯テロ＆酒テロドラマ『晩酌の流儀』。主人公・伊澤美幸が日々の晩酌のために全力を尽くすその様子は、SNSでも話題となりました。一日の最後に飲むお酒を、どうしたら最高においしく飲めるのか。ひたすらにそれを追求し、時にはサウナに、時にはジムに通い、体を追い込んで最