年末特有の手掛かり難な相場のなか、ややドル売りドル円は１５８円台では上値重く＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、年末特有の手掛かり難な相場となっている。今週は週央に元旦（ニューイヤーデー）があり、年末年始の取引に連続性が欠けている。また、今週末には米雇用統計は発表されず、１月１０日の予定になっている。トランプ新大統領就任は１月２０日だ。この時期は取引参加者が極端に少ないこと