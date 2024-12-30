「Amazonふるさと納税」が12月19日スタート！全国約1,000の自治体が参画し、登録返礼品数は約30万で今後も拡大していく予定とのこと。【写真】こんなものも返礼品に！現在品切れ中…Amazonロゴ入りカップ今年の寄付は12月31日23：59まで、ということで今年の分はまだ間に合います！いま話題の「Amazonふるさと納税」のメリットデメリットを確認していきましょう。■「Amazonふるさと納税」のメリットは5つ！Amazonでふるさと納