＜第66回日本レコード大賞＞◇30日◇東京・新国立劇場司会の川口春奈（29）が、憧れのGLAYとの対面に興奮を隠しきれなかった。家族で大ファンと明かし、GLAYの横に立つと「本当に光栄です。さっき写真を撮ってもらっちゃった」と笑った。さらに「GLAYさんの楽曲は何十年たっても色あせませんし、全世代から愛される日本を代表するアーティスト。本当に大好きです」と魅力を語った。デビュー30周年のGLAYは特別賞を受賞。この日は会