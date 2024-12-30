【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■12月31日23時45分よりTBS系にてオンエア！ 『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』が、12月31日23時45分からTBS系にて放送。 このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。総勢71組の豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。 【タイムテーブル】■23時45分～◇いくぜ！2025！年忘れヒットソングメドレーINI