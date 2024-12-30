俳優の橋本環奈が、30日放送のNHK『プロフェッショナル 仕事の流儀俳優 橋本環奈スペシャル』（後7：30）に出演。自身に寄せられるネガティブな意見への思いを語る一幕があった。【予告動画】橋本環奈『プロフェッショナル』で見せた素顔橋本は「いろいろ『おむすび』の感想とか見ています。ネットニュースとかで、アンチで『橋本環奈は重圧が…』みたいな（笑）。感じとらん！ハハハ。『ヒロインの責任が』『ヒット作を生み