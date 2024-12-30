『第66回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系 17:30〜22:00)が30日、東京・新国立劇場で開催。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーと川口春奈が腕を組んで登場した。『第66回輝く! 日本レコード大賞』で司会を務める安住紳一郎アナウンサーと川口春奈安住アナは13年連続、川口は2年連続2回目の司会。川口は白のセットアップで登場し、安住アナが「川口さんはFENDI(フェンディ)のアンバサダーを務められているので、今日のお衣装はF