◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―サム・グッドマン（２０２５年１月２４日、東京・有明アリーナ）プロボクシングのスーパーバンタム級世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が３０日、自身のＳＮＳで、来日した元全米アマ王者のジャフェスリー・ラミド（米国）とスパーリングを行ったことを報告した。井上はインスタグラム