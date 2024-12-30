女優・吉岡里帆が３０日、自身のＳＮＳを更新。仕事納めを報告した。吉岡はインスタグラムで「無事に！仕事納め今年も走り切った！最後まで最高のチームと過ごせました早くドラマ放送日を迎えたいです！後は好きな人達と会って、飲んで食べて話して沢山睡眠！明日は紅白で林檎様とももの“ほぼ水の泡”、ＴＢＳオールスター体育祭で御上先生チームを応援あるのみ！年越しもよろしくお願いします」とつづると、来年１月期の