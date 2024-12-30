¡ÖÂè£¶£¶²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î£ô£õ£ë£é¡¥¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ¤·¤¿£Ô£Â£Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î£Ô£Â£Ó°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢£ô£õ£ë£é¡¥¤Ç¤¹¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç±þ¤¸¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹