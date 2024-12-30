中国外交部、カーター米元大統領死去に哀悼の意記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月30日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は30日の記者会見で、カーター米元大統領が死去したことに哀悼の意を表した。毛報道官は、カーター氏が中米国交樹立の促進者、政策決定者だったとし、両国の関係発展と友好交流・協力の促進に長期にわたり重要な貢献をしたと高く評価した。カーター氏