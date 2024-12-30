【2024年人気アイテム総まとめ】「時計が高い！」2024年は、こんな嘆きが多く聞かれる一年だった。原材料費や人件費の高騰に加え、円安とスイスフラン高が重なり、日本におけるスイス時計の価格が急上昇したことが背景にある。約10年前、スイス国立銀行は市場介入を行い、1スイスフランが100円を超えることはなかったが、その政策が終了して以降、スイスフラン高が止まらず、現在では1スイスフランが約170円に達している。この状況