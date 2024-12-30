今年は、初代『ドラえもん』の声優でおなじみの大山のぶ代さん（享年90）に、のび太役の小原乃梨子さん（享年88）、『ちびまる子ちゃん』でまる子役のTARAKOさん（享年63）など、多くの人気声優の訃報が相次いだ。そこで今回は、あなたの記憶に焼きついている好きなレジェンド声優と、そのキャラクターを全国の30代〜50代の男女300人にアンケート。結果はいかに!?【写真】好きなレジェンド声優＆キャラランキングTOP10キャラの魅