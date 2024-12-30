素顔を公開していない15歳高校1年生のシンガー・ソングライターtuki.が30日、『第66回 輝く！日本レコード大賞』（後5：30〜）で、トークを披露した。【写真】「肌白すぎ」「絶対美人や」tuki.、三つ編み姿のサンタ風コスプレ「晩餐歌」がヒットしたtuki.は、特別賞を受賞。『日本レコード大賞』では、司会の安住紳一郎アナ、川口春奈がtuki.の電話インタビューに応じた。受賞の喜びを語るtuki.に対し、安住アナが「失礼です