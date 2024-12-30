【第10話】 12月30日 無料公開 小学館は「週刊コロコロコミック」にて、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第10話の無料公開を12月30日に開始した。 第10話のテーマは「ダンボール戦機」。あの頃の水曜夕方を思い出しながら少年と戦うお姉さんが描かれる。お姉さんは「ダンボール戦機」のことになると早口になってしまい……。
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