グラビアアイドルの都丸紗也華が２７日に新作写真集「１０。」（光文社）を発売した。グラビアデビュー１０周年を飾る通算４作目となる。 【写真】都丸紗也華の大胆カットにドキッ！ タイ・パタヤを主に撮影が行われ、２８歳の魅力を存分に発揮した。都丸は２０１４年８月にグラビアアイドルとしてデビューを果たし、１６年にはゲーム『モンスターストライク』CMでの赤ビキニ姿が話題を集め、本格ブ