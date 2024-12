<第66回日本レコード大賞>◇30日◇東京・新国立劇場浜崎あゆみ(46)が特別賞を受賞した。浜崎は01年の「Dearest」、02年の「Voyage」、03年の「No way to say」で史上初のレコード大賞3連覇を達成。今年は16年ぶりのアジアツアーとなる中国公演を完走し、アジアの歌姫として変わらぬ人気を印象づけた。スペシャルステージでは「Voyage」と「Born To Be…」の2曲を歌唱した。コーラス隊とダンサーをバックに、スパンコールが輝く