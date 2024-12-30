¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡Û¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄåºÍå¤Ó¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥ê¥ÏÅÐ¾ì¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶­¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¹ë²Ú