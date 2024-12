「REDLINE ALL THE FINAL」が終わって3週間が経った。【写真をすべて見る】REDLINE ALL THE FINAL(12/8)いまだに余韻に浸っている。何に一番あてられたかというと、イベント全体の雰囲気だ(自分が参加したのは2日目のみ)。入れ過ぎじゃないかと思うほどみっちみちの大観衆によってほどよく荒れたフロアは、他のイベントであれば何かしらの大きな問題が起こっていたような気がするし、実際、この日も小さないざこざはあったはず