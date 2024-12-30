¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡×¤¬£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ½÷¥·¥ó¥¬¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢£²£°¿Í£±ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¹ç¾§¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë²Î¤ÎÃÄÂÎ¥Ð¥È¥ë¡£Î¶¸¼¤È¤·Î¨¤¤¤ë¡ÖºÇ¶¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¹ç¾§ÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ­Î©²ÂÆà¡Ê£²£µ¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Â­Î©¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«°áÁõ¤Ç¡¢¿­¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã