日本で人気を集めるオランダ人YouTuberエラ・フレイヤがこのほど、自身のインスタグラムを更新。１１月に発売したファースト写真集「百花繚蘭」（講談社）の海外向け販売が可能になったと報告した。 【写真】エラ・フレイヤの大胆＆キュートな姿にドキッ 美しいビジュアルと明るいキャラクターで人気のエラ。同インスタグラムには、写真集のアザーカットとともに英文で文章を添えた。日本語に訳する