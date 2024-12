変異すると頭蓋骨の奇形を引き起こす遺伝子が、幻覚や妄想などの症状を特徴とする精神障害の統合失調症と関連していることが判明したとの論文が発表されました。精神障害が脳ではなく骨に関する遺伝子の問題から波及するという発見は、専門家から驚きを持って受け止められています。Tbx1 haploinsufficiency leads to local skull deformity, paraflocculus and flocculus dysplasia, and motor-learning deficit in 22q11.2 delet