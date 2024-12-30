今年夏にキリアン・ムバッペが退団して以降、パリ・サンジェルマン（PSG）は彼の抜けた穴を埋められずにいる。リーグ・アンではここまで12勝4分けと無敗で首位に立っているものの、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズではアーセナル（0-2）、アトレティコ・マドリード（1-2）、バイエルン・ミュンヘン（0-1）に敗れ、決勝トーナメントにストレートインとなる8位以内の確保はほぼ絶望的。ムバッペに代わる点取り屋がい