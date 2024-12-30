デュシタニ京都は、「京紅姫いちごのアフタヌーンティー」を2024年12月26日(木)から2025年2月28日(金)まで、ホテル1階「ザ ギャラリー(The Gallery)」にて提供する。“京都産いちご×タイのスパイス”が織りなす新感覚アフタヌーンティータイ発の高級ホテル・デュシタニ京都が贈るのは、京都西又農園のブランド苺「京紅姫いちご」が主役のアフタヌーンティー。甘酸っぱい旬のいちごに、タイのハーブやスパイスを組み合わせた唯一無