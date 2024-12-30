FCÅìµþ¤Ï30Æü¡¢»û»³Íã(24)¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»û»³¤Ï8·î¤ËÄ»À´¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È¡üMF»û»³Íã(¤Æ¤é¤ä¤Þ¡¦¤Ä¤Ð¤µ)¢£À¸Ç¯·îÆü2000Ç¯4·î10Æü(24ºÐ)¢£½Ð¿ÈÃÏºë¶Ì¸©¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å180cm/78kg¢£·ÐÎò¿·ºÂÊÒ»³FC-FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·-FCÅìµþU-18-½çÅ·Æ²Âç-FCÅìµþ-Ä»À´¢£½Ð¾ìÎòJ1¥ê¡¼¥°:19»î¹ç1ÆÀÅÀJ3¥ê¡¼¥°:15»î¹ç