¡Ú2024Ç¯¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥àÁí¤Þ¤È¤á¡Û´ã¶À¤òÁª¤Ö¤È¤­¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤«¤±¿´ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÀ­Ç½¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ã¶À¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËËþÂ­ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¤¬¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ç®¤Ë¶¯¤¯¥ì¥ó¥º¤¬¤¯¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤´ã¶À¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´ã¶À¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë´ã¶À¤¬¼¡¡¹¤È