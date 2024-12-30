¡ÖÂè£¶£¶²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê£²£¸¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¡×¤¬Î®¹Ô¡£Âç³¢Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»þ¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã