¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡ËÀ©ºîÅý³ç¤ÎÂçÄÍ¿®¹­¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶Ê½ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤­¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¡È±£¤·¶Ì¡É¤Î²ÄÇ½À­¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÄÍ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æ