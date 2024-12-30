¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë22Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ½Ð¾ì¤Î±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥É¥ß¥Î¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÎØ¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¹ÈÇò¤Î¡ËÍâÆü1·î1Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Ç½ÅÐ¤Î¿ÌºÒ¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¡ØÎØÅçÄ«»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤ò2008Ç¯¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿