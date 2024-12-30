¡ãÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¤Î²Î¤¦¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Çºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿ÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤È¿·ÉÍ¤¬½ê¤ËÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿½ê¤Ï¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤ÈÇò¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ¹¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼êºî¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤«¤é¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤éÀèÀ¸¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»Ê²ñ¤ÎTBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ