¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊBUDDiiS¡¦FUMINORI¡Ë BUDDiiS¤¬¡¢12·î29Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¡ØBUDDiiS vol.09 -MiiRAI-¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ ¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²áµî¤«¤é¸«¤¿Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ë¡Èº£¡É¤ÎBUDDiiS¤Î²ÄÇ½À­¤ä¿Ê²½¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò