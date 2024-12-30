¡ØÂè66²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï 17:30¡Á22:00)¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬½Ð±é¡£´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Çµ¯¤­¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢ÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡ØÂè66²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ILLIT¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ILLIT¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü´Ú¹ñ¤Çµ¯¤­¤¿¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ