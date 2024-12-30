Photo: Shutterstock.com ¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¡¢ÎÃ¤·¤¤¡Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ëãáã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2023Ç¯¡Á24Ç¯¤Î½ë¤µ¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤â5·î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é2025Ç¯¤Ï¥°¥ó¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥¤¥®¥ê¥¹µ¤¾ÝÄ£¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï´ÑÂ¬