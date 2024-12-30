２ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき(西村博之)氏が30日、自身のＸ(旧ツイッター)を更新。日本を訪れる外国人観光客が急増する中、地元住民の生活に悪影響を及ぼす「オーバーツーリズム」問題も浮上しており、その打開策として「寺社などでの外国人入場料金の値上げ」など私見を綴った。 【写真】外国人観光客の悩みを解決する「スマートゴミ箱」の実力は ひろゆき氏は「京都や富士吉田市な