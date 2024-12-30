¡ÖFast Music Remover¡×¤ÏÆ°²è¤«¤é¥Î¥¤¥º¤äBGM¤ò¾Ã¤·¤Æ²»À¼¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£omeryusufyagci/fast-music-remover: A C++ based, lightweight music and noise remover for YouTube and other internet media, using DeepFilterNet for audio enhancement.https://github.com/omeryusufyagci/fast-music-removerFast