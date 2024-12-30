¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤¬30Æü¡¢¤¢¤¹31Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ØÂç³¢Æü¤â¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤È°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦ 1Éô¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤ß¤½¤«¡¢¤ª¤¹¤«¤Ê¡¢¤¨¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤À¤è¡£ 2Éô¡Ù¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥È¥í¥¨¥ó¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤ò¸ì¤ë¸åÆ£½ßÊ¿¤È¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸å¡¢Â¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é¡£1Éô¡¦2Éô¤È¤â¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¡£Íè¾ìµÒ¤«¤é¡Ö2024Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ê¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢¶òÃÔ¤Ê¤É¡Ë¡×