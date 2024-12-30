2024Ç¯12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤³¤Î10Ç¯¤ËÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤¬67·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Á´ÍåÆîÆ»¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç29Æü¸áÁ°¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¡ËÈ¯Ì³°Â¹Ô¤­ºÑ½£¹Ò¶õ7C2216ÊØ¤¬¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤ë¤â¸ºÂ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÊÉ¤Ë·ãÆÍ¡¢±ê¾å¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷181¿Í¤Î¤¦¤Á¾è°÷2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ë179¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦