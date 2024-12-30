ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬30Æü¡¢DF¹áÀîÍ¦µ¤(32)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹áÀî¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÂìÀîÂèÆó¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡&Í¥½¨Áª¼ê¤Ë¡£ºåÆîÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤éÂçÊ¬¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ1ÄÌ»»48»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»128»î¹ç¡¢J3ÄÌ»»22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÊ¬¤â2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ