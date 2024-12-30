¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡¦2²óÀïÂçÊ¬ÅìÌÀ26¡½26¹âÆé¡Ê30Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËB¥·¡¼¥É¤ÎÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ï6·î¤ÎÁ´¶å½£Âç²ñ·è¾¡¤ÇÅìÊ¡²¬¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ7¿ÍÀ©Âç²ñ¤Ï½àÍ¥¾¡¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â¾å°Ì¸õÊä¤Î°ì³Ñ¡£¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Î¹âÆé¡ÊµÜºê¡Ë¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¤Ç¤â¡¢Á°È¾11Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3¥È¥é¥¤¤Ê¤É¤Ç19ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¤À¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÇòÅÄ´ÆÆÄ¡£¤È¤³¤í¤¬2¥È¥é¥¤¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼8¥»¥Ë¥Ó¥Ä¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÍ¿Ê¤¬Éõ¤¸¤é¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÇòÅÄ´ÆÆÄ¤Ï