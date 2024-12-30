¡ãÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢½â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Âç¤­¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ