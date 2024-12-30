2024¥·¡¼¥º¥ó¡¢5µ¨¤Ö¤ê¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏºÇ½ªÀá¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1Ï¢ÇÆ¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ä2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÈÖµ­¼Ô¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØGOGO¡ª¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ë¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØGOGO¡ª¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤Îµ­¼Ô¡¦ÈÓ´Ö·ò¤µ¤óÈÖ