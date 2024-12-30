兵庫県議会議員の増山誠氏が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、今月25日に行われた、斎藤元彦知事の告発文書問題を審議する県議会の文書問題調査特別委員会（百条委員会）についてコメントした。増山氏は百条委員会のメンバー。 【写真】「誤解」招く切り抜きに警鐘を鳴らした増山誠氏 この日は、斎藤知事に対する最終尋問が行われ、増山氏も質問。SNSや報道などでさまざまな切り抜き動画が拡散したという